Рокер из All That Remains найден мертвым в пруду

Американский гитарист группы All That Remains Оли Херберт умер в возрасте 44 лет. Об этом сообщает издание TMZ.

16 октября Херберта объявили пропавшим, а на следующий день полиция обыскала его дом в Стаффорде, штат Коннектикут, и район, где он жил. Его тело нашли в пруду недалеко от дома. Полиция отметила, что не считает смерть музыканта насильственной. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что необходимо дождаться результатов аутопсии для определения причины смерти.

На официальной странице группы All That Remains в Facebook друзья гитариста написали, что они были подавлены, когда узнали о его смерти, и назвали Херберта «талантливым гитаристом и поэтом».

Группа All That Remains была основана в 1998 году в Спрингфилде, штат Массачусетс. Они исполняют музыку в стиле хэви-метал. Коллектив выпустил восемь альбомов. Оли Херберт был участником группы все 20 лет ее существования.

