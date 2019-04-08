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Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

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Надя Регин

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Артистка появлялась в двух фильмах бондианы. В 1963 году вышла картина «Из России с любовью», где она исполнила роль любовницы британского шпиона Керима Бея. В боевике 1964 года «Голдфингер» она сыграла танцовщицу Бониту, которая соблазняет суперагента Бонда. Его роль исполнил Шон Коннери.

Надя Регин родилась 2 декабря 1931 года в сербском городе Нише. За свою карьеру она снялась более чем в 40 проектах. Она появлялась в таких фильмах, как «Волшебный меч», «Соло для Воробья», «Мертвая хватка», а также в сериалах «Святой», «Театр в кресле», «Диксон из Док Грин», «Таинственный театр Эдгара Уоллеса» и «Опасный человек».

1 февраля скончалась британская актриса Таня Мале, которая также снялась в киноленте «Голдфингер». Ей было 77 лет.

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