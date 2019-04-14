Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон

Шведская актриса Биби Андерссон, снявшаяся в фильмах Ингмара Бергмана, умерла на 84 году жизни. Об этом сообщает местное издание Expressen.

Андерссон последние десять лет страдала от осложнений после инсульта.

Она сыграла в 11 картинах Бергмана, в том числе «Седьмой печати», «Земляничной поляне», «Лице» и «Персоне». Актриса также работала в театре в Мальме, которым руководил режиссер, и участвовала по меньшей мере в десяти его постановках.

Кроме того, Андерссон снялась в лентах шведского режиссера Вильгота Шемана «Любовница» и «Постель для брата и сестры», а также исполнила небольшие роли в советских фильмах «Человек с другой стороны» и «О любви».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



