Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об это у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.

Она рассказала, что о времени и месте похорон будет известно позднее.

Тамара Золотухина была второй женой российского актера Валерия Золотухина. Они поженились в 1978 году, у пары родился сын Сергей.

Валерий Золотухин умер в марте 2013 года. После того как актеру поставили диагноз «опухоль мозга», его поместили в Российский центр рентгенорадиологии, где он и наблюдался вплоть до своей смерти.