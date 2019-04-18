Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии

Актер фильма «Т2 Трейнспоттинг» Брэдли Уэлш был застрелен возле своего дома в центре шотландского Эдинбурга. Об этом сообщает The Sun.

Нападавший выстрелил Уэлшу в голову. Инцидент произошел вечером 17 апреля около 20:00. Отмечается, что артист умер от полученного ранения после прибытия медиков.

Брэдли Уэлшу было 42 года. В прошлом он профессионально занимался боксом, а в 2009-м снялся в документальном сериале Danny Dyer’s Deadliest Men, рассказывающем о самых опасных людях в Великобритании.

В ленте «Т2 Трейнспоттинг» 2017 года Уэлш сыграл мистера Дойла, владельца подпольных эдинбургских борделей. Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.