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На похоронах застреленного рэпера Nipsey Hussle убили человека

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Неизвестные открыли стрельбу в Лос-Анджелесе после уличного шествия, посвященного похоронам рэпера Nipsey Hussle. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Один человек погиб, еще трое получили ранения. По данным полиции, под огонь попали трое мужчин и одна женщина. Пол погибшего не уточняется. Нападавшие скрылись на автомобиле.

Инцидент произошел на юге Лос-Анджелеса после того, как процессия с телом Nipsey Hussle покинула улицу. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что ничто не указывает на связь стрельбы с похоронным шествием.

2 апреля сообщалось, что на панихиде по Nipsey Hussle устроили потасовку и задавили 19 человек.

На Nipsey Hussle (настоящее имя Эрмиас Асгедом) напали 1 апреля около его магазина одежды. Мужчина несколько раз выстрелил в рэпера, после чего скрылся. Nipsey Hussle скончался от ранений. Ему было 33 года. Позже подозреваемого в убийстве задержали.

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