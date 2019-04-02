На панихиде по рэперу Nipsey Hussle устроили потасовку и задавили 19 человек

В Лос-Анджелесе на панихиде по американскому рэперу Nipsey Hussle (Эрмиас Асгедом) произошла давка, в результате которой пострадали 19 человек. Об этом сообщает BuzzFeed News во вторник, 2 апреля.

Как рассказали в полиции, недалеко от мемориала убитого хип-хоп-исполнителя завязалась драка, из-за которой около 300 человек в панике начали разбегаться в разные стороны. После инцидента в местные госпитали доставили 19 пострадавших, двое из них находятся в критическом состоянии.

Нападение на Nipsey Hussle произошло около его магазина одежды в Лос-Анджелесе 1 апреля. На кадрах с камер наблюдения видно, что нападавший — мужчина в темной рубашке — выстрелил в рэпера, начал отходить, вернулся и выстрелил вновь, затем отошел, снова вернулся и выстрелил в третий раз. После этого нападавший пнул Асгедома и скрылся с места преступления. Музыкант скончался от полученных ранений. Ему было 33 года.

Хип-хоп-исполнитель Эрмиас Асгедом начал карьеру в 2008 году. Работал с такими исполнителями, как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg. Его дебютный альбом Victory Lap был номинирован на «Грэмми».

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