Задержан подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle

Подозреваемый в убийстве американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгедом) задержан в Лос-Анджелесе. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте полиции.

В опубликованном сообщении говорится, что возможного убийцу зовут Эрик Холдер. Полиция арестовала мужчину и заключила под стражу. Правоохранительные органы поблагодарили людей за бдительность.

Ранее стало известно о давке во время панихиды, в которой пострадали 19 человек, пришедшие почтить память музыканта.

На рэпера напали 1 апреля около его магазина одежды. Исполнитель скончался в возрасте 33 лет от полученных ранений. На следующий день в интернете появилось видео с места происшествия.

Nipsey Hussle получил широкую известность благодаря дебютному альбому Victory Lap. Эта пластинка была номинирована на «Грэмми». Музыкант начал свою карьеру в 2008 году, за 11 лет он успел поработать с такими исполнителями, как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg.

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