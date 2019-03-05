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Вокалист The Prodigy планировал совершить самоубийство несколько лет назад

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Кит Флинт

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт рассказывал о намерении совершить самоубийство в интервью с журналистом Мэттом Блейком в 2015 году. Об этом сообщает издание Metro.

«Я ни на что не коплю деньги. Я все сразу же обналичиваю. Я всегда чувствовал, что когда мне надоест, я убью себя… Клянусь Богу, это не суицидальные мысли — это определенно что-то позитивное», — отметил Флинт в ходе беседы.

Перешучиваясь с репортером, артист рассказал о личных переживаниях: «Я думаю, что я очень щедр к людям, которых люблю, но в то же время я могу быть очень эгоистичным. Я вырос, зная, что никто не будет присматривать за мной, так кто, если не я сам? Я не боюсь себя. Я просто хочу оглянуться назад и понять, что прожил полноценную жизнь. Вот и все».

Тело Кита Флинта было найдено утром 4 марта в его доме в Данмоу. Он скончался в возрасте 49 лет. Группа сообщила, что музыкант покончил с собой. Также отмечается, что певец совершил самоубийство из-за развода и раздела имущества со своей супругой японкой Маюми Каи.

Начав как танцор, Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Его певческим дебютом стал трек Firestarter — первый сингл коллектива, который занял лидирующую позицию в чарте UK Singles Chart.

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