Появились подробности самоубийства вокалиста The Prodigy

Вокалист и танцор группы The Prodigy Кит Флинт совершил суицид на фоне раздела имущества из-за развода с супругой, японкой Майуми Кай, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch. Об этом сообщает газета The Sun.

За несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу свой дом за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (129,6 миллиона рублей) в Данмоу, графство Эссекс, Великобритания. Отмечается, что музыкант был вынужден продать недвижимость.

Материалы по теме «Я — та сука, которую ты ненавидел» Вокалист The Prodigy покончил с собой. Ему было 49 лет

Кай в момент смерти Флинта находилась в Японии. По словам источников газеты, после разрыва с супругой вокалист The Prodigy впал в депрессию.

Пара поженилась в 2006 году.

Тело Флинта, которому было 49 лет, нашли утром 4 марта в его доме. Лиам Хоулетт из The Prodigy заявил, что музыкант покончил жизнь самоубийством.

The Prodigy / YouTube

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!