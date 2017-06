The Prodigy выпустили клип о Воронеже в стиле Smack My Bitch Up

На YouTube-канале британской группы The Prodigy появился клип на песню Mindfields, снятый в Воронеже. Музыкальное видео сделано в стиле ролика на композицию Smack My Bitch Up: в кадре от первого лица показаны передвижения по городу распивающего крепкий алкоголь человека, который направляется на концерт коллектива.

Участники The Prodigy также приняли участие в съемках — в клипе со сцены демонстрируется концерт группы.

Музыканты выступили в Воронеже 21 мая. Ролик был снят студией Renegade Cinema.

В мае коллектив The Prodigy опубликовал видеоклип на песню Their Law, в котором демонстрировались достопримечательности Новосибирска и Екатеринбурга.

Клип на трек Smack My Bitch Up, вышедший в 1998 году, был запрещен большинством музыкальных каналов в мире. В нем показываются похождения девушки по ночному Лондону от первого лица. Она распивает алкогольные напитки, употребляет наркотики и нападает на людей.