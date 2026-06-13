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05:56, 13 июня 2026Бывший СССР

Раскрыта реакция Зеленского на национализацию его квартиры в Крыму

Константинов: Зеленский не стал оспаривать национализацию квартиры на южном берегу Крыма
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Квартиру президента Украины Владимира Хеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма национализировали, он не стал оспаривать этот процесс. Такие подробности раскрыл глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

Площадь квартиры составляет 119,5 квадратных метра. Решение о ее национализации было принято в 2023 году, после этого объект недвижимости выставили на аукцион, откуда он ушел за 44,3 миллиона рублей.

«В отношении бывшей квартиры Зеленского судебные разбирательства отсутствуют. Никаких попыток оспорить решение о национализации не было», — подчеркнул Константинов.

Власти региона заявляли, что средства от продажи планируется направить на поддержку малообеспеченных и многодетных семей.

Ранее стало известно, что семья президента Украины Владимира Зеленского располагает активами, совокупная стоимость которых превышает один миллион долларов. Они включают наличные, автопарк, а также зарубежные компании, связанные с женой главы страны.

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