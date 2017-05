The Prodigy показали в новом клипе Новосибирск и Екатеринбург

Видео: The Prodigy / YouTube

Британская группа The Prodigy опубликовала видеоклип на песню Their Law. Ролик размещен на YouTube-канале коллектива.

В клипе звучит концертная версия, записанная на одном из выступлений коллектива в России в ноябре 2016 года.

Видеоряд представляет собой кадры из российских городов, в частности Новосибирска и Екатеринбурга. В ролик, к примеру, попали виды новосибирского Оперного театра и театра «Глобус», а также стена, посвященная группе The Beatles, и плотина Городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге.

Альбомная версия трека Their Law стала частью пластинки Music for the Jilted Generation, вышедшей в 1994 году.