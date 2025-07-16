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00:12, 16 июля 2025Мир

Военный аналитик заявил о самоуничтожении украинского народа

Берлетик: Зеленский привел украинский народ к национальному самоуничтожению
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alex Babenko / AP

Украинский президент Владимир Зеленский, действуя в интересах США, привел украинский народ к национальному самоуничтожению, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube.

По его словам, Украина «совершает национальное самоубийство».

«Потому что США политически захватили их в 2014 году. Они привели к власти клиентский режим, который служит интересам Вашингтона за счет Украины», — объяснил военный.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований, бразильский журналист Лукас Лейрос заявил, что крах режима Владимира Зеленского уже стал лишь вопросом времени.

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