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16:43, 15 февраля 2025Бывший СССР

Крах режима Зеленского назвали вопросом времени

Бразильский аналитик Лейрос назвал крах режима Зеленского вопросом времени
Дмитрий Воронин

Фото: Alex Babenko / AP

Крах режима Владимира Зеленского уже стал лишь вопросом времени, пишет в статье для InfoBRICS аналитик Центра геостратегических исследований, бразильский журналист Лукас Лейрос

По его словам, сейчас «без поддержки общества и с сокращением западной помощи диктатура Зеленского в упадке», а санкции, которые вводятся против украинских олигархов, являются признаком отчаяния.

Как указал эксперт, тупиковость положения Зеленского связана с тем, что «если он объявит выборы, поражение кажется неизбежным», а оставшись у власти, еще больше снизит свою международную поддержку. «Альтернативно он готовит почву для организации выборов, заранее устраняя возможных кандидатов», — констатирует аналитик.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский высказался по ряду вопросов, включая помощь Киеву от западных союзников и действия Дональда Трампа на посту главы США, которые он раскритиковал. Также украинский лидер заявил о желании создать другое НАТО с границами по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии.

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