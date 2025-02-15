Бразильский аналитик Лейрос назвал крах режима Зеленского вопросом времени

Крах режима Владимира Зеленского уже стал лишь вопросом времени, пишет в статье для InfoBRICS аналитик Центра геостратегических исследований, бразильский журналист Лукас Лейрос

По его словам, сейчас «без поддержки общества и с сокращением западной помощи диктатура Зеленского в упадке», а санкции, которые вводятся против украинских олигархов, являются признаком отчаяния.

Как указал эксперт, тупиковость положения Зеленского связана с тем, что «если он объявит выборы, поражение кажется неизбежным», а оставшись у власти, еще больше снизит свою международную поддержку. «Альтернативно он готовит почву для организации выборов, заранее устраняя возможных кандидатов», — констатирует аналитик.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский высказался по ряду вопросов, включая помощь Киеву от западных союзников и действия Дональда Трампа на посту главы США, которые он раскритиковал. Также украинский лидер заявил о желании создать другое НАТО с границами по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии.