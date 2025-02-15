Зеленский заявил о желании создать другое НАТО

В Мюнхене Зеленский высказался о желании создать другое НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о желании создать другое НАТО с границами по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский лидер сказал, что не снимет вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня, так как это является основой любых гарантий. «Мое предложение — украинская восточная граница, белорусская восточная граница, восточные границы балтийских стран и восточная граница Финляндии имеют самые сильные линии безопасности», — заявил он.

Ранее стало известно, что Зеленскому во время ответа на один из вопросов на Мюнхенской конференции по безопасности запретили перейти с английского на украинский язык.

Выступая на конференции в Мюнхене, Зеленский высказался в отношении многих вопросов. В частности, он указал, что украинцы не хотят, чтобы в стране сейчас проводили президентские выборы. «Если кому-то [из украинцев] не нравится [отсутствие выборов], они могут выбрать другое гражданство», — добавил он.

