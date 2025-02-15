Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:40, 15 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о желании создать другое НАТО

В Мюнхене Зеленский высказался о желании создать другое НАТО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Matthias Schrader / AP

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о желании создать другое НАТО с границами по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский лидер сказал, что не снимет вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня, так как это является основой любых гарантий. «Мое предложение — украинская восточная граница, белорусская восточная граница, восточные границы балтийских стран и восточная граница Финляндии имеют самые сильные линии безопасности», — заявил он.

Ранее стало известно, что Зеленскому во время ответа на один из вопросов на Мюнхенской конференции по безопасности запретили перейти с английского на украинский язык.

Выступая на конференции в Мюнхене, Зеленский высказался в отношении многих вопросов. В частности, он указал, что украинцы не хотят, чтобы в стране сейчас проводили президентские выборы. «Если кому-то [из украинцев] не нравится [отсутствие выборов], они могут выбрать другое гражданство», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Освобожденного из плена в Газе россиянина доставили в больницу

      Явка на выборах президента Абхазии составила 43 процента

      Четыре депутата Финляндии выступили с неожиданным призывом по России

      Стало известно о причинах отсутствия реакции Британии на мирную инициативу Трампа

      Кафельников оценил трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира

      Зеленский заявил о желании создать другое НАТО

      Игорь Николаев подал в суд на продавцов за использование фразы «Выпьем за любовь»

      Появились новые подробности об авиакатастрофе в Вашингтоне

      Зеленский назвал площадь потерянных Украиной за 2024 год территорий

      Часть школ в российском регионе перевели на дистанционное обучение из-за землетрясения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше