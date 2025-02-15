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14:06, 15 февраля 2025Бывший СССР

Зеленскому не разрешили перейти на украинский язык на Мюнхенской конференции

Зеленскому запретили говорить на украинском на Мюнхенской конференции
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время ответа на один из вопросов на Мюнхенской конференции по безопасности запретили перейти с английского на украинский язык. Видеофрагмент мероприятия публикует Ura.ru в Telegram.

Во время беседы он задал вопрос, может ли говорить на украинском языке, на что ему сразу ответили: «Нет». После этого Зеленский рассмеялся, как и присутствующие в зале, и сказал модератору с улыбкой: «Не давите на меня».

Выступая на конференции в Мюнхене, Зеленский высказался в отношении многих вопросов. В частности, он указал, что украинцы не хотят, чтобы в стране сейчас проводили президентские выборы. «Если кому-то [из украинцев] не нравится [отсутствие выборов], они могут выбрать другое гражданство», — добавил он.

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