Зеленский расправился с олигархами перед сделкой с США по недрам. Как связаны санкции против Порошенко и переговоры с Россией?

В Раде произошла потасовка после введения санкций против Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины официально ввел бессрочные санкции против экс-президента страны Петра Порошенко и предпринимателя Игоря Коломойского (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Решение было принято перед разговором президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и сразу после переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером.

Зеленский лишил Порошенко и Коломойского возможности распоряжаться собственным бизнесом и СМИ

Согласно тексту указа Зеленского, все активы Порошенко и Коломойского оказались заблокированы без указания конкретного срока, что означает лишение права пользоваться и распоряжаться имуществом. Также олигархи обязаны полностью прекратить любые торговые операции, связанные в том числе и с зарубежными сделками.

Игорь Коломойский Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Помимо фактического запрета на ведение бизнеса, СНБО Украины ввел ограничения для Коломойского, Порошенко и Медведчука на пользование радиочастотным спектром страны. Это означает, что подконтрольные им СМИ вынуждены либо прекратить вещание на выделенных частотах, либо сменить собственника.

Власти Украины объяснили санкции вопросами безопасности

Зеленский объяснил введение санкций против Порошенко и назвал условия их снятия, потребовав от олигарха вернуть деньги в страну. По словам украинского лидера, он располагает информацией об отмывании денег Порошенко через свои фонды, направленные на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Деньги оттуда передавали членам партии экс-президента «Европейская солидарность».

И все эти люди — Медведчук и Порошенко — они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды Владимир Зеленский президент Украины

Как сообщила «Украинская Правда», санкции против ряда олигархов были введены из-за их якобы пророссийской деятельности. В качестве предлогов называются взаимодействие с российскими компаниями, участие в создании «Партии Регионов» экс-президента Виктора Януковича, а также якобы сбор информации о ВСУ.

Виктор Медведчук Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

12 февраля Порошенко рассказал, что ему запретили выезд с Украины для участия в переговорах с администрацией Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вместо поездки в Германию политик получил повестки в Государственное бюро расследований Украины на каждый день в период с 14 по 28 февраля.

Как заметил в комментарии «Ленте.ру» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, олигарх столкнулся с санкциями, несмотря на поддержку Зеленского в конфликте с Россией.

Санкции против олигархов связали со сделкой с США по редкоземельным металлам

Как отмечает издание «Страна.ua», Коломойскому принадлежат крупнейшие в мире месторождения марганцевой руды в Никопольском марганцеворудном бассейне (Днепропетровская область). После введения санкций экс-совладелец принадлежащего Коломойскому «ПриватБанка» Алексей Мартынов поддержал решение СНБО о передаче Никопольского завода ферросплавов в государственное управление.

Ранее ГБР Украины обвинило еще одного фигуранта санкционного списка Константина Жеваго в сговоре с адвокатами и судьями Верховного суда. Так он якобы хотел сохранить акции принадлежавшего ему Полтавского горно-обогатительного комбината.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

20 января депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал санкции СНБО мелкой личной местью Зеленского и допустил вымогательство активов у Порошенко. Позднее он предположил, что предложение Трампу по использованию месторождений редкоземельных металлов в стране является переделом активов.

Порошенко и его партия резко отреагировали на введение санкций

«Европейская солидарность» сорвала заседание Верховной Рады, устроив потасовку. Прямо во время заседания сторонники предпринимателя устроили акцию протеста, развернув плакаты с надписями «Нет политическим репрессиям» и «Нет диктатуре».

Депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что политика действующего руководства страны постепенно открывает ворота в ад, раскалывая общество. По ее словам, Зеленский усугубляет ситуацию и является врагом, который «одолевает страну изнутри».

На фоне санкций СНБО Порошенко обвинил Зеленского в коррупции в ВСУ. Экс-президент Украины добавил, что Зеленский стремится переложить ответственность за ошибки как на западных союзников, так и на политическую оппозицию внутри страны.

Пётр Порошенко Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

В России оценили введение Зеленским санкций против Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на санкции Зеленского в отношении Порошенко одним словом. Также она дополнила сообщение эмодзи с жабой, гадюкой и крестом, символизирующим противостояние. Других комментариев дипломат не привела.

Жабогадюкинг Мария Захарова официальный представитель МИД России

Как отмечает Богдан Безпалько, украинское руководство заранее пытается выбить олигарха из предвыборной гонки любым путем. По его мнению, санкции СНБО следует воспринимать в первую очередь как подготовку к предстоящим в стране выборам.

Очевидно, что Порошенко воспринимают как серьезного соперника и как человека, у которого есть международная связь Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог

Санкции СНБО против олигархов тесно связаны с перспективами урегулирования конфликта на Украине, заявил «Ленте.ру» политолог, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин. Эксперт подчеркнул, что разговор Путина и Трампа стал «политическим землетрясением» для Киева.

«Зеленскому не нужны конкуренты ни в Мюнхене, ни в Киеве. Тем более ему мешают люди, которые пользуются сколь-либо минимальной общественной поддержкой, которые способны вывести киевлян на Майдан, организовать акции протеста. Говорю не только про Порошенко, но и про того же Кличко», — объяснил Барынкин.

