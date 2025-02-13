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12:46, 13 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заметили открытие властями Украины «ворот в ад»

Депутат Рады Геращенко: Власти Украины открывают ворота в ад своими решениями
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Украины открывают ворота в ад своими решениями и раскалывают общество. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Украинская власть открывает ворота в ад, раскалывая страну (…) Накрывая усталое, сморщенное, эмоционально расшатанное общество новыми волнами пренебрежения и противостояния», — подчеркнула политик.

Геращенко заметила, что украинское общество стоит перед существенными вызовами в условиях продолжающегося конфликта с Россией. По мнению депутата, высказывания президента Украины Владимира Зеленского о предыдущем президенте США Джо Байдене только усложнили ситуацию, настроив против Киева действующего американского президента Дональда Трампа. Политик назвала нынешнее украинское руководство врагом, одолевающим страну изнутри.

Ранее фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» сорвала заседание Рады после объявления санкций против предпринимателя.

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