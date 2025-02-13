Порошенко обвинил Зеленского в коррупции в ВСУ на фоне санкций СНБО

Порошенко: Вся ответственность в коррупции в ВСУ лежит на Зеленском

Ответственность за коррупцию в Вооруженных силах Украины (ВСУ) во время боевых действий полностью лежит на украинском лидере Владимире Зеленском. В воровстве на армии на фоне санкций Совета национальной безопасности и обороны Зеленского обвинил в Telegram экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на [Зеленского] (...). Ответственность за коррупцию во время войны, коррупцию в условиях, когда военным критически нечем воевать и защищать нашу землю», — заявил политик.

Он добавил, что Зеленский стремится переложить ответственность за ошибки как на западных союзников, так и на политическую оппозицию внутри страны.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с президентом Украины ввел санкции против Порошенко. Активы бывшего президента Украины заблокированы, а его госнаграды и знаки отличия аннулированы. Экс-президента Украины также лишили права «пользования радиочастотным спектром Украины».