В Раде назвали предложение Зеленского Трампу переделом активов

Дубинский: Предложение Зеленского Трампу по металлам является переделом активов

Предложение президента Украины Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу по использованию месторождений редкоземельных металлов в стране является переделом активов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Представляю, как в этот момент кто-то из клерков Белого дома, ответственных за украинские дела, пролил кофе и сказал: "Что, черт возьми, сейчас произошло?" (...) Теперь начнется обыкновенная украинская история — отбирать то, что уже продали», — предположил политик.

Дубинский назвал предложение Зеленского попыткой отобрать под предлогом «стратегической необходимости» активы, принадлежавшие в том числе и связанной с бывшим президентом США Джо Байденом компании Burisma. По мнению политика, власти Украины хотят провести передел собственности с помощью решений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в период военного положения.

Ранее депутат Рады Даниил Гетманцев заявил о неспособности Украины выполнить обязательства по сделке с Трампом. Он добавил, что внесет в СНБО вопрос пересмотра всех месторождений полезных ископаемых и «возвращения их украинскому народу».