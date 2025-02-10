В Раде заявили о неспособности Украины выполнить обязательства по сделке с Трампом

Депутат Рады Гетманцев: Украине нечего предложить иностранным партнерам

Чтобы дать доступ иностранным партнерам к месторождениям полезных ископаемых на Украине, сначала надо отобрать разрешения на их разработку у местных предпринимателей. О неспособности Киева выполнить обязательства по сделке с президентом США Дональдом Трампом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "почтенным" людям. Настолько "почтенным", что они получили их практически безвозмездно. То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего», — заявил парламентарий.

Он добавил, что внесет в Совет национальной безопасности и обороны Украины вопрос пересмотра всех месторождений полезных ископаемых и «возвращения их украинскому народу».

3 февраля Трамп заявил, что США хотят получить украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь со стороны США. Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз пояснил, что американский лидер таким образом хочет получить компенсацию за вложенные со стороны Вашингтона средства в конфликт.