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16:38, 13 февраля 2025Бывший СССР

На Украине назвали причины санкций против Порошенко и других украинских олигархов

«УП»: СНБО ввел санкции против Порошенко из-за пророссийской деятельности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Совет национальной безопасности (СНБО) Украины ввел санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и ряда олигархов из-за их якобы пророссийской деятельности. Об этом сообщает «Украинская Правда» («УП») со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что по каждому эпизоду пророссийской деятельности украинских олигархов открыто уголовное производство. Собеседники издания указали, что Порошенко обвиняют в государственной измене, участии в создании «Партии Регионов» экс-президента Виктора Януковича и работе в правительстве в период его президентства, а также сотрудничестве с Россией через активы на территории страны.

В свою очередь, санкции против олигархов Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Геннадия Боголюбова были введены из-за того, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании Eclaris Group Limited, которая якобы продавала нефть и газ дочерним компаниям «Газпрома» через подставные фирмы.

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Санкции в отношении Константина Жеваго объяснили его тесными связями с Россией, в частности, с предпринимателем Алексеем Федорычевым. Кроме того, ему вменяют преступления в банковской сфере, в том числе вывод 500 миллионов гривен (около 1,1 миллиарда рублей) кредитных средств из банка «Финансы и кредит».

Как рассказали собеседники «УП», против Медведчука санкции ввели из-за сбора информации о Вооруженных силах Украины (ВСУ), блокирования запуска передовых сотовых радиотехнологий на Украине, деятельности в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также деятельность в «антиукраинской пропаганде».

СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Жеваго, Боголюбова и Медведчука 12 февраля. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снимет с них ограничительные меры, если выведенные деньги вернут обратно в страну.

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