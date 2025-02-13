На Украине ввели санкции против нескольких олигархов

СНБО Украины ввел санкции против Коломойского, Жеваго и Боголюбова

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции не только против бывшего президента страны, председателя оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), но и против еще нескольких олигархов. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей СНБО.

Отмечается, что под санкции также попали предприниматели Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Константин Жеваго, а также бывший совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов. Аналогичные меры также ввели против экс-депутата от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«В списке санкционированных Коломойский, Жеваго, Порошенко, Боголюбов, Медведчук», — рассказал собеседник издания.

СНБО Украины ввел санкции против Петра Порошенко 12 февраля. Как рассказал один из собеседников Forbes Ukraine, речь может идти об обвинениях в госизмене.

Бывший глава государства назвал введение против него санкций СНБО провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого стал президент Украины Владимир Зеленский. Он также обвинил украинского лидера в том, что тот занимался санкциями против него вместо подготовки к переговорам.