Зеленский прокомментировал санкции против Порошенко

Зеленский: Я сниму санкции с Порошенко, если тот вернет деньги на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против экс-президента страны Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заявив, что снимет их, если выведенные деньги вернут обратно в страну. Об этом сообщает «Общественное».

«Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня — сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди: [экс-депутат от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор] Медведчук и Порошенко — они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды», — заявил он.

Ранее Порошенко заявил, что ответственность за коррупцию в Вооруженных силах Украины во время боевых действий полностью лежит на Зеленском. Он добавил, что Зеленский стремится переложить ответственность за ошибки как на западных союзников, так и на политическую оппозицию внутри страны.

До этого СНБО Украины официально ввел санкции против Порошенко. В частности, бывшему главе государства запрещается совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж.