Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:16, 13 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал санкции против Порошенко

Зеленский: Я сниму санкции с Порошенко, если тот вернет деньги на Украину
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против экс-президента страны Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заявив, что снимет их, если выведенные деньги вернут обратно в страну. Об этом сообщает «Общественное».

«Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня — сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди: [экс-депутат от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор] Медведчук и Порошенко — они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды», — заявил он.

Ранее Порошенко заявил, что ответственность за коррупцию в Вооруженных силах Украины во время боевых действий полностью лежит на Зеленском. Он добавил, что Зеленский стремится переложить ответственность за ошибки как на западных союзников, так и на политическую оппозицию внутри страны.

До этого СНБО Украины официально ввел санкции против Порошенко. В частности, бывшему главе государства запрещается совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские обменники взяли тайм-аут из-за падения курса доллара. По какой цене продают валюту?

      В российском регионе иностранец изрезал свою жену из-за ревности

      На Украине назвали причины санкций против Порошенко и других украинских олигархов

      Живущий в Германии российский футболист-чемпион описал немцев фразой «положиться нельзя»

      Браузер Chrome научился менять пароли с помощью ИИ

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      В Раде сочли плохим знаком разговор Трампа с Путиным перед Зеленским

      В Раде назвали личной расправой Зеленского санкции против Порошенко

      Одиноким россиянам дали совет перед 14 февраля

      США ускорят поставки оружия в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше