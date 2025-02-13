Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» сорвала заседание Верховной Рады, устроив потасовку.
Поводом послужило объявление о введении санкций против политика. Во время заседания сторонники Порошенко устроили акцию протеста, развернув плакаты с надписями «Нет политическим репрессиям» и «Нет диктатуре».
По словам депутата украинского парламента Ярослава Железняка, возмущенные представители «Европейской солидарности» заблокировали трибуну Рады, на которой в тот момент выступал спикер парламента Руслан Стефанчук. «Без драки, но с толкотней», — описал он произошедшее в зале.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-главы страны Петра Порошенко 12 февраля. Его подозревают в госизмене. У дома политика дежурят силовики, в скором времени может произойти его задержание.
В Раде санкции против Порошенко связали с неготовностью Украины вступить в НАТО
Политика действующего главы Украины Владимира Зеленского демонстрирует неготовность страны к членству в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. Этот факт подтверждает и введение санкций против экс-президента страны Петра Порошенко, заметила председатель «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.
Нардеп подчеркнула, что командировка Порошенко на Мюнхенскую конференцию была заблокирована Зеленским из страха утратить власть. По ее словам, своим решением президент Украины лишь доказал, что страна не готова к вступлению в международные организации.
По мнению Геращенко, политика действующего руководства страны постепенно открывает ворота в ад, раскалывая общество.
Украинская власть открывает ворота в ад, раскалывая страну. (…) Накрывая усталое, сморщенное, эмоционально расшатанное общество новыми волнами пренебрежения и противостояния
Политик добавила, что граждане страны и так постоянно оказываются перед сложными выборами в условиях вооруженного конфликта. Зеленский же усугубляет ситуацию, являясь врагом, который «одолевает страну изнутри».
После введения санкций Порошенко обвинил Зеленского в коррупции в ВСУ
Реагируя на санкции от СНБО, Порошенко обвинил Владимира Зеленского в коррупции в рядах Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий. Он подчеркнул, что в армии страны процветает воровство.
Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на [Зеленского] (…). Ответственность за коррупцию во время войны, коррупцию в условиях, когда военным критически нечем воевать и защищать нашу землю
Политик заметил, что Зеленский рассчитывает переложить вину за происходящее на страны Запада и представителей оппозиции страны, однако в итоге ему не удастся избежать ответственности.
Порошенко добавил, что получил новость о введенных против него санкциях, находясь в зарубежной командировке. Ему посоветовали не возвращаться на Украину, предупредив, что у нынешнего руководства страны «сорвало крышу». По его словам, он изначально знал, что заказчиком против него выступил Зеленский.