Зеленский ввел пожизненные санкции против Петра Порошенко. Сторонники бывшего главы Украины после этого устроили потасовку в Раде

В Раде началась потасовка после введения санкций против Петра Порошенко

Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» сорвала заседание Верховной Рады, устроив потасовку.

Поводом послужило объявление о введении санкций против политика. Во время заседания сторонники Порошенко устроили акцию протеста, развернув плакаты с надписями «Нет политическим репрессиям» и «Нет диктатуре».

По словам депутата украинского парламента Ярослава Железняка, возмущенные представители «Европейской солидарности» заблокировали трибуну Рады, на которой в тот момент выступал спикер парламента Руслан Стефанчук. «Без драки, но с толкотней», — описал он произошедшее в зале.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-главы страны Петра Порошенко 12 февраля. Его подозревают в госизмене. У дома политика дежурят силовики, в скором времени может произойти его задержание.

В Раде санкции против Порошенко связали с неготовностью Украины вступить в НАТО

Политика действующего главы Украины Владимира Зеленского демонстрирует неготовность страны к членству в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. Этот факт подтверждает и введение санкций против экс-президента страны Петра Порошенко, заметила председатель «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Нардеп подчеркнула, что командировка Порошенко на Мюнхенскую конференцию была заблокирована Зеленским из страха утратить власть. По ее словам, своим решением президент Украины лишь доказал, что страна не готова к вступлению в международные организации.

По мнению Геращенко, политика действующего руководства страны постепенно открывает ворота в ад, раскалывая общество.

Украинская власть открывает ворота в ад, раскалывая страну. (…) Накрывая усталое, сморщенное, эмоционально расшатанное общество новыми волнами пренебрежения и противостояния Ирина Геращенко председатель фракции «Европейская солидарность»

Политик добавила, что граждане страны и так постоянно оказываются перед сложными выборами в условиях вооруженного конфликта. Зеленский же усугубляет ситуацию, являясь врагом, который «одолевает страну изнутри».

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

После введения санкций Порошенко обвинил Зеленского в коррупции в ВСУ

Реагируя на санкции от СНБО, Порошенко обвинил Владимира Зеленского в коррупции в рядах Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий. Он подчеркнул, что в армии страны процветает воровство.

Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на [Зеленского] (…). Ответственность за коррупцию во время войны, коррупцию в условиях, когда военным критически нечем воевать и защищать нашу землю Петр Порошенко экс-президент Украины

Политик заметил, что Зеленский рассчитывает переложить вину за происходящее на страны Запада и представителей оппозиции страны, однако в итоге ему не удастся избежать ответственности.

Порошенко добавил, что получил новость о введенных против него санкциях, находясь в зарубежной командировке. Ему посоветовали не возвращаться на Украину, предупредив, что у нынешнего руководства страны «сорвало крышу». По его словам, он изначально знал, что заказчиком против него выступил Зеленский.