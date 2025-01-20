Нардеп Дубинский назвал санкции Зеленского мелкой личной местью

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которые утверждает украинский лидер Владимир Зеленский, в действительности являются инструментом вымогательства и его личной мести. Так слухи о желании украинских властей ввести ограничительные меры в отношении экс-президента страны Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram назвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Зеленский дал четкий сигнал, что его санкции — это или мелкая личная месть, или вымогательство. (...) В целом вся эта показуха нужна для еще большего вымогательства — с Порошенко», — заявил нардеп.

Он также выразил мнение, что Зеленский выставляет себя посмешищем подобными решениями.

Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО 19 января. Согласно документу, ограничения были введены против 18 лиц. Среди них — депутаты Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, бывший нардеп Олег Волошин, а также россияне — шахматист Сергей Карякин, ректор МГУ Виктор Садовничий и дирижер Юрий Башмет.