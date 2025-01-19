Зеленский ввел санкции против ректора МГУ Садовничего и дирижера Башмета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, указ позволяет блокировать «пропагандистов, работающих на Россию», тех, кто перешел на сторону России и помогает ей в конфликте. «Также продолжаем лишать государственных наград — звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно посвящает жизнь Украине», — добавил он и указал, что готовятся и новые санкции.
Согласно документу на сайте президента Украины, санкции вводятся против 18 лиц. Среди них депутаты Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, бывший нардеп Олег Волошин, шахматист Сергей Карякин, ректор МГУ Виктор Садовничий и дирижер Юрий Башмет. Помимо прочих ограничений, Зеленский лишил их госнаград Украины.
При этом бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в санкционном перечне не значится.
Ранее сообщалось, что в офисе президента Украины обсуждают возможность введения санкций против Порошенко. Однако, по данным журналистов, в окружении Зеленского не все поддерживают эту идею.