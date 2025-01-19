На Украине задумались о санкциях против Порошенко

В Киеве обсуждают возможное введение санкций против Порошенко

В Киеве задумались о возможном введении санкций против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что о возможных санкциях против Порошенко высказываются в соцсетях его сторонники. Кроме того, как указали в издании, советник офиса президента республики Сергей Лещенко фактически подтвердил это, заявив в том числе, что бывший украинский лидер заслужил санкции.

По информации журналистов, в офисе президента Украины действительно обсуждают возможность ввести санкции против Порошенко. Однако, по данным издания, в окружении Зеленского не все поддерживают эту идею.

Близкий к офису Зеленского источник заявил, что введение санкций, в частности, может позволить Порошенко утверждать о политических преследованиях, на что обязательно обратят внимание в Европе. «Более перспективными многие считают разработку конкретных уголовных дел против Порошенко», — добавил собеседник издания.

Ранее стало известно, что сына Порошенко Алексея (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признали уклонистом. За неявку по повестке его оштрафовали на сумму в размере 25,5 тысячи гривен (61 тысяча рублей).