Сына Порошенко признали уклонистом

Сына экс-президента Украины Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали

Военнообязанного сына экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Алексея признали уклонистом. Об этом сообщает портал «Страна.ua» в Telegram.

По информации издания, за неявку по повестке сына политика признали виновным в нарушении части 3 статьи 210 украинского Кодекса об административных правонарушениях. Алексея Порошенко оштрафовали на сумму в размере 25,5 тысячи гривен (61 тысяча рублей).

В случае, если сын бывшего президента Украины не выплатит штраф, деньги с него взыщут в принудительном порядке в двукратном размере.

Ранее стало известно, что Верховная Рада продлила мобилизацию на Украине с 8 февраля по 9 мая. Продление мобилизации поддержали 310 депутатов, воздержался только один парламентарий, против не проголосовал никто.