Нардеп Железняк: На Украине продлили мобилизацию до 9 мая

Верховная Рада продлила мобилизацию на Украине с 8 февраля по 9 мая. Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram.

Продление мобилизации поддержали 310 депутатов, воздержался только один парламентарий, против не проголосовал никто. Уточняется, что это 14-й раз, когда Верховная Рада продлевает мобилизацию.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Запад должен обеспечить техникой Вооруженные силы Украины (ВСУ), а не требовать снизить возраст призыва по мобилизации. Он добавил, что большое количество украинских бригад сталкивается с постоянным выходом из строя вооружений и ремонтом техники.

До этого в ВСУ заявили о полном провале мобилизации. Командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Прокурор сообщил, что его подчиненные с большим оптимизмом возвращаются на фронт, чем едут в отпуск, так как видят в тылу множество молодых людей, которые свободно ходят в спортзалы, слушают российскую музыку и не собираются идти на фронт.