Комбат ВСУ Прокурор: Мобилизация на Украине провалена, в тылу беспорядок

Мобилизация на Украине полностью провалена. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Прокурор, передает «Инсайдер UA».

По словам командира, его подчиненные с большим оптимизмом возвращаются на фронт, чем едут в отпуск. Он объяснил это тем, что военные видят в тылу множество молодых людей, которые свободно ходят в спортзалы, слушают российскую музыку и не собираются идти на фронт. Комбат заметил, что вопрос того, как менять людей на фронте, остается открытым.

Ранее на Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) объявили в розыск по подозрению в уклонении от воинской службы более полумиллиона человек. В ВСУ отметили, что полиция имеет право задерживать находящихся в розыске граждан и передавать их ТЦК.