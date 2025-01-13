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12:01, 13 января 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о полном провале мобилизации

Комбат ВСУ Прокурор: Мобилизация на Украине провалена, в тылу беспорядок
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Мобилизация на Украине полностью провалена. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Прокурор, передает «Инсайдер UA».

По словам командира, его подчиненные с большим оптимизмом возвращаются на фронт, чем едут в отпуск. Он объяснил это тем, что военные видят в тылу множество молодых людей, которые свободно ходят в спортзалы, слушают российскую музыку и не собираются идти на фронт. Комбат заметил, что вопрос того, как менять людей на фронте, остается открытым.

Ранее на Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) объявили в розыск по подозрению в уклонении от воинской службы более полумиллиона человек. В ВСУ отметили, что полиция имеет право задерживать находящихся в розыске граждан и передавать их ТЦК.

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