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13:58, 9 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о полумиллионе разыскиваемых уклонистов

Киндратив: на Украине ТЦК объявили в розыск более полумиллиона человек
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

На Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) объявили в розыск по подозрению в уклонении от воинской службы более полумиллиона человек. Об этом заявила представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Киндратив, ее слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По ее словам, данные разыскиваемых были переданы Национальной полиции республики, однако для них розыск не является единственной обязанностью, а найти всех уклоняющихся от призыва граждан довольно сложно.

Отмечается, что полиция имеет право задерживать находящихся в розыске граждан и передавать их ТЦК. Кроме того, их могут заочно лишить прав на управление автомобилем или оштрафовать.

Ранее Верховная Рада Украины отказалась от мобилизации женщин. Украинский парламент принял поправку, согласно которой прохождение базовой военной подготовки для женщин стало исключительно добровольным.

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