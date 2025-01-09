На Украине заявили о полумиллионе разыскиваемых уклонистов

Киндратив: на Украине ТЦК объявили в розыск более полумиллиона человек

На Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) объявили в розыск по подозрению в уклонении от воинской службы более полумиллиона человек. Об этом заявила представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Киндратив, ее слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По ее словам, данные разыскиваемых были переданы Национальной полиции республики, однако для них розыск не является единственной обязанностью, а найти всех уклоняющихся от призыва граждан довольно сложно.

Отмечается, что полиция имеет право задерживать находящихся в розыске граждан и передавать их ТЦК. Кроме того, их могут заочно лишить прав на управление автомобилем или оштрафовать.

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