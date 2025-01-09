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12:22, 9 января 2025Бывший СССР

На Украине отказались от мобилизации женщин

Нардеп Гончаренко: Верховная Рада Украины отказалась от мобилизации женщин
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Верховная Рада Украины отказалась от мобилизации женщин. Об этом написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что парламентом была принята его поправка, согласно которой прохождение базовой военной подготовки для женщин стало исключительно добровольным. Помимо этого, Верховная Рада приняла решение ставить женщин на воинский учет также исключительно добровольно. По словам Гончаренко, за эту поправку проголосовали 273 депутата.

«Соответственно, никакой мобилизации женщин не будет! Моя правка прошла, сейчас будем голосовать за законопроект. Это очень важно!» — написал он.

Также депутат сообщил, что украинский парламент начал рассматривать законопроект о базовой военной подготовке.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины готовят женщин-контрактников в Полтавской области. Мужчина, проходивший переподготовку офицеров, рассказал, что вместе с ним обучались и контрактники, служащие в иностранном легионе, среди которых видели женщин.

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