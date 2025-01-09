На Украине отказались от мобилизации женщин

Нардеп Гончаренко: Верховная Рада Украины отказалась от мобилизации женщин

Верховная Рада Украины отказалась от мобилизации женщин. Об этом написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что парламентом была принята его поправка, согласно которой прохождение базовой военной подготовки для женщин стало исключительно добровольным. Помимо этого, Верховная Рада приняла решение ставить женщин на воинский учет также исключительно добровольно. По словам Гончаренко, за эту поправку проголосовали 273 депутата.

«Соответственно, никакой мобилизации женщин не будет! Моя правка прошла, сейчас будем голосовать за законопроект. Это очень важно!» — написал он.

Также депутат сообщил, что украинский парламент начал рассматривать законопроект о базовой военной подготовке.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины готовят женщин-контрактников в Полтавской области. Мужчина, проходивший переподготовку офицеров, рассказал, что вместе с ним обучались и контрактники, служащие в иностранном легионе, среди которых видели женщин.