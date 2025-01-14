Зеленский ответил Западу на требования снизить мобилизационный возраст

Зеленский: Запад должен обеспечить ВСУ, а не требовать снизить возраст призыва

Запад должен обеспечить техникой Вооруженные силы Украины (ВСУ), а не требовать снизить возраст призыва по мобилизации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Я не буду говорить очень четкую цифру, потому что это опасно. Но у нас более 100 бригад на поле боя, и каждая из них ежедневно требует укомплектованности, техники», — высказался политик. Он добавил, что поддержка Запада должна включать в себя техническую модернизацию ВСУ.

Зеленский ответил в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом на требования администрации президента США Джо Байдена снизить мобилизационный возраст. Он указал, что одной из основных проблем ВСУ остается нехватка необходимой техники. Политик добавил, что большое количество украинских бригад сталкивается с постоянным выходом из строя вооружений и ремонтом техники.

Ранее советник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан заявил о необходимости снизить призывной возраст на Украине. По словам чиновника, дефицит человеческого ресурса в рядах ВСУ возрастал на протяжении всего конфликта.