Белый дом заявил о необходимости снизить призывной возраст на Украине

Белый дом: Украине необходимо снизить призывной возраст до 18 лет

Властям Украины придется принять решение о снижении призывного возраста до 18 лет. Об этом заявил советник по национальной безопасности действующего президента США Джо Байдена Джейк Салливан в интервью агентству Bloomberg.

«В итоге, снижение призывного возраста является тем суверенным решением, которое предстоит принять властям Украины. Но мы предельно ясно дали понять, в том числе публично, что дефицит живой силы является предметом острого беспокойства, поэтому Киеву нужно это решить», — отметил представитель Белого дома.

По словам Салливана, дефицит человеческого ресурса в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) «возрастал на протяжении всего конфликта, но ситуация стала особенно сложной за 2024 год».

Ранее Салливан сообщил, что уходящая администрация Байдена уведомила команду избранного американского лидера Дональда Трампа о нехватке солдат и других военных кадров у ВСУ. Кроме того, он заявил, что соглашение по прекращению конфликта должно оставлять право на территориальные решения за Киевом, а также предусматривать гарантии безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий.