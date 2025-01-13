Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 13 января 2025Мир

Белый дом заявил о необходимости снизить призывной возраст на Украине

Белый дом: Украине необходимо снизить призывной возраст до 18 лет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Властям Украины придется принять решение о снижении призывного возраста до 18 лет. Об этом заявил советник по национальной безопасности действующего президента США Джо Байдена Джейк Салливан в интервью агентству Bloomberg.

«В итоге, снижение призывного возраста является тем суверенным решением, которое предстоит принять властям Украины. Но мы предельно ясно дали понять, в том числе публично, что дефицит живой силы является предметом острого беспокойства, поэтому Киеву нужно это решить», — отметил представитель Белого дома.

По словам Салливана, дефицит человеческого ресурса в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) «возрастал на протяжении всего конфликта, но ситуация стала особенно сложной за 2024 год».

Ранее Салливан сообщил, что уходящая администрация Байдена уведомила команду избранного американского лидера Дональда Трампа о нехватке солдат и других военных кадров у ВСУ. Кроме того, он заявил, что соглашение по прекращению конфликта должно оставлять право на территориальные решения за Киевом, а также предусматривать гарантии безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызывает обеспокоенность». В Европе отреагировали на атаку ВСУ по станции «Турецкого потока»

      Стало известно об остановке добычи одного вида угля на Украине

      Названо преимущество российского «Кинжала»

      Стилист Рогов назвал модный тренд 2025 года

      Обрушение шпиля горящего военного госпиталя в Туле попало на видео

      Блогер Хованский рассказал о разводе

      В Турции заявили об атаке ВСУ против Анкары

      Цена биткоина упала ниже 90 тысяч долларов

      В Японии приостановили движение поездов после мощного землетрясения

      Женщина решила помочь приятелю и случайно вышла замуж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше