В Белом доме рассказали о необходимости гарантий безопасности при соглашении по Украине

Советник Байдена Салливан: США должны предоставить Киеву гарантии безопасности

Соглашение по прекращению конфликта на Украине должно оставлять право на территориальные решения за Киевом. Кроме того, документ должен предусматривать гарантии безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий, рассказал советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

«Хорошая сделка включает в себя то, что Украина сама принимает решения о своей территории, своем народе и своей свободе, а не позволяет другим навязывать эти решения», — уточнил Салливан.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что после окончания боевых действий они не должны начаться снова через несколько месяцев. Для этого, по его словам, Запад должен предоставить Украине определенные гарантии безопасности.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Дэниэл Депетрис заявил, что Украине нужно придерживаться нейтральной позиции и отказаться от вступления в НАТО. Нейтралитет Украины, добавил эксперт, — это победа, а не поражение для украинцев.

В свою очередь, газета Financial Times написала, что странам Запада не стоит продолжать обозначать конфликт на Украине как определяющий судьбу мира, поскольку Украина — «не центр вселенной».

