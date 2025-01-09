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08:16, 9 января 2025Мир

В США призвали перестать считать Украину «центром вселенной»

FT: Западу не стоит обозначать конфликт на Украине как определяющий судьбу мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Странам Запада не стоит продолжать обозначать конфликт на Украине как определяющий судьбу мира, поскольку Украина — «не центр вселенной». С таким призывом выступила газета Financial Times.

«Неважно, какой будет условная мирная сделка и на какие уступки пойдет Киев (если сделка еще возможна), нам стоит перестать превозносить этот конфликт так, будто это глобальное столкновение, определяющее судьбу международного порядка. Украина — не центр вселенной», — указано в материале.

Автор статьи также подчеркнул, что сейчас США и странам Европы следует сосредоточиться на достижении наилучших для Киева условий мирного соглашения. По его мнению, вокруг боевых действий на Украине не следует устраивать лишнюю шумиху.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан своей позицией против эскалации украинского конфликта выражают волю большинства европейцев. «Вот почему крошечное провоенное меньшинство европейской элиты, тянущее нас к катастрофе, говорит вам, что эти люди — ваши враги», — указал он.

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