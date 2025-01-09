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07:09, 9 января 2025Мир

На Западе назвали истинных врагов европейцев

Боуз: Фицо и Орбан выражают волю большинства европейцев по конфликту на Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Lue / Unsplash

Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан своей позицией против эскалации украинского конфликта выражают волю большинства европейцев, считает ирландский журналист Чей Боуз. На своей странице в соцсети X он назвал истинных врагов жителей Европы.

«Эти два человека представляют волю большинства европейцев, которые хотят мира и прекращения эскалации на Украине. Вот почему крошечное провоенное меньшинство европейской элиты, тянущее нас к катастрофе, говорит вам, что эти люди — ваши враги», — указал он.

До этого Роберт Фицо выразил готовность принять мирные переговоры по Украине в Словакии. Он уточнил, что Братислава готова принять переговоры о мире на Украине на любом уровне.

Тем временем венгерский журналист, руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир заявил, что Венгрия может помочь избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, однако не стоит преувеличивать способности Будапешта.

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