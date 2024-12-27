Словакия заявила о готовности принять у себя мирные переговоры по Украине

Фицо: Словакия готова принять у себя мирные переговоры по Украине

Словакия готова принять у себя мирные переговоры по Украине. Об этом премьер-министр республики Роберт Фицо заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры [по Украине], то мы будем готовы и гостеприимны», — написал он.

Глава словацкого правительства уточнил, что Братислава готова принять переговоры о мире на Украине на любом уровне.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что слова президента России Владимира Путина о возможности проведения части переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Словакии являются позитивным сигналом. По его словам, Братислава последовательно выступает за мирные решения по урегулированию украинского кризиса.