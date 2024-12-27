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20:08, 27 декабря 2024Мир

Словакия заявила о готовности принять у себя мирные переговоры по Украине

Фицо: Словакия готова принять у себя мирные переговоры по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Adriano Machado / Reuters

Словакия готова принять у себя мирные переговоры по Украине. Об этом премьер-министр республики Роберт Фицо заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры [по Украине], то мы будем готовы и гостеприимны», — написал он.

Глава словацкого правительства уточнил, что Братислава готова принять переговоры о мире на Украине на любом уровне.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что слова президента России Владимира Путина о возможности проведения части переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Словакии являются позитивным сигналом. По его словам, Братислава последовательно выступает за мирные решения по урегулированию украинского кризиса.

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