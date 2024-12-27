В Словакии позитивно оценили слова Путина о переговорах по Украине

Глава МИД Словакии: слова Путина о переговорах по Украине — позитивный сигнал

Слова президента России Владимира Путина о возможности проведения части переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Словакии являются позитивным сигналом. Об этом заявил словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар, его слов передает Tasr.

«Братислава последовательно выступает за мирные решения по урегулированию украинского кризиса, мы поддерживаем любые мирные инициативы. Поэтому мы оцениваем заявление президента Путина, допустившего, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии, как позитивный сигнал о скорейшем окончании конфликта», — отметил дипломат.

Бланар также напомнил об участии Словакии в мирном саммите по Украине в Швейцарии и подчеркнул, что участники мероприятия «согласились со всеми предложениями, которые продвигала Братислава». В частности, он указал на то, что все присутствующие на саммите «положительно отнеслись к идее», что дальнейшие мирные переговоры должны проходить с участием всех сторон, включая Россию.

Ранее Путин заявил, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил готовность предоставить площадку для переговоров России и Украины. Российский лидер добавил, что Москва не против этого.