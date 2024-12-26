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20:00, 26 декабря 2024Мир

Путин раскрыл готовую стать площадкой для переговоров по Украине страну

Путин: Словакия готова предоставить площадку для переговоров по Украине
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kutikan / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), раскрыл готовую стать площадкой для переговоров по Украине страну. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо обсуждалось мирное урегулирование конфликта на Украине. Более того, по словам президента России, Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров России и Украины. Путин добавил, что Россия не против этого.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что боевые действия на Украине завершатся уже в наступающем году. При этом, считает Орбан, у завершения конфликта есть только два сценария, один из которых подразумевает полное уничтожение одной из сторон.

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