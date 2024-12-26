Путин раскрыл готовую стать площадкой для переговоров по Украине страну

Путин: Словакия готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), раскрыл готовую стать площадкой для переговоров по Украине страну. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо обсуждалось мирное урегулирование конфликта на Украине. Более того, по словам президента России, Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров России и Украины. Путин добавил, что Россия не против этого.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что боевые действия на Украине завершатся уже в наступающем году. При этом, считает Орбан, у завершения конфликта есть только два сценария, один из которых подразумевает полное уничтожение одной из сторон.