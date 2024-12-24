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11:36, 24 декабря 2024Мир

Орбан назвал год окончания конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан: конфликт на Украине завершится в 2025 году
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Конфликт на Украине завершится в 2025 году. С таким утверждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

«Война закончится в 2025 году. [Она завершится] либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из воюющих сторон», — заявил политик.

Орбан также отметил, что западные страны потратили на помощь Киеву 300 миллиардов евро. Он подчеркнул, что Будапешт не идет по пути, предложенному Брюсселем, и старается сопротивляться политике Евросоюза, если она противоречит интересам Венгрии.

Ранее Орбан рассказал, что во время председательства Венгрии в Евросоюзе изменилось отношение к диалогу о мире на Украине. По словам политика, до этого разговор об урегулировании конфликта мирным путем был сродни вызову дьявола.

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