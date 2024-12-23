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09:00, 23 декабря 2024Мир

Орбан сравнил разговор о мире на Украине с вызовом дьявола

Орбан: диалог о мире на Украине был сродни вызову дьявола, Венгрия это изменила
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Когда Венгрия стала председателем Евросоюза, она изменила отношение к диалогу о мире на Украине. До этого разговор об урегулировании конфликта мирным путем был сродни вызову дьявола, такое сравнение привел венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала М1.

«Говорить о мире было неприемлемо, это было как дьявола вызывать. В июле 2024 года говорить о мире в Европе означало дискредитировать себя. Но мы это так не оставили, приняли на себя риски этого процесса и спустя полгода добились того, что сегодня все говорят о мире», — подчеркнул политик.

Орбан добавил, что мирные переговоры ранее были табуированной политической целью, но теперь об этом, наконец, позволено говорить открыто. Он напомнил, что предложил сторонам договориться о прекращении огня в зоне спецоперации (СВО) на Рождество.

«Украина пока по каким-то загадочным причинам не готова, но (православное) Рождество еще не наступило, мы не сдаемся», — отметил венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине. «Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперед», — признал политик.

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