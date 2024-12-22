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22:40, 22 декабря 2024Мир

Орбан рассказал о проигрыше Европы в конфликте на Украине

Орбан заявил, что Европа проиграла конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Denes Erdos / AP

Европа проиграла в конфликте на Украине. Несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к коммуникационным трюкам», рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1.

«Существует новая реальность, частично на фронте — об этом все могут слышать, это не скрывается. Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперед... Эту войну Евросоюз проиграл», — отметил политик.

По словам Орбана, «сейчас политики пытаются применить всякие коммуникационные трюки». Венгерский премьер также заявил, что в апреле 2022 года Россия и Украина были всего «в нескольких часах» от заключения мирного соглашения, но из-за вмешательства Запада это соглашение стало невозможным.

Накануне венгерский премьер выступил с мнением, что избранный глава США Дональд Трамп может принять какие-то решения по Украине в первые сутки после его вступления в должность президента 20 января. При этом в данный момент ждать от Трампа шагов по украинскому конфликту преждевременно, добавил Орбан.

Кроме того, на днях премьер Венгрии заявил, что ситуация на фронте постоянно меняется в пользу России и складывается против Украины. Он отметил, что существуют те, кто уверен в способности украинских войск остановить продвижение российских вооруженных сил, в то время как многие видят реальность иначе.

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