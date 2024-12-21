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15:12, 21 декабря 2024Мир

Орбан предрек первые шаги по Украине сразу после инаугурации Трампа

Орбан: первые шаги по Украине возможны в первые сутки после инаугурации Трампа
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Denes Erdos / AP

Дональд Трамп может принять какие-то решения по Украине в первые сутки после его вступления в должность президента 20 января. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

В данный момент ждать от Трампа шагов по украинскому конфликту преждевременно, добавил Орбан. Пока что у него нет возможности действовать от имени своего государства, в том числе вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пояснил он.

Венгерский премьер встречался с республиканцем после его победы на выборах президента США. Встреча, по его словам, проходила в поместье Трампа в штате Флорида.

Ранее Орбан предложил помолиться за Трампа, чтобы тот смог занять свой пост. До инаугурации осталось ждать всего месяц и важно, чтобы с ним не случилось беды, подчеркнул премьер-министр Венгрии.

В начале декабря венгерский премьер указывал на парадоксальность сложившейся ситуации: мир близок, но при этом существует высокий риск непредсказуемого развития событий, объяснял он.

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