Орбан высказался о завершении конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил о зависимости Украины от ситуации в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что завершение конфликта между Россией и Украиной зависит от политической ситуации в США, в настоящее время неопределенной. Об этом он высказался в социальной сети X.

По мнению Орбана, складывается парадоксальная ситуация, когда мир близок, но при этом существует высокий риск, что все сложится непредсказуемым образом. Причиной премьер-министр называет то, что сейчас в США есть как избранный (Дональд Трамп), так и действующий президент (Джо Байден), один из которых хочет мира, а другой — продолжать конфликт.

«Все станет яснее, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир», — написал Орбан.

Ранее сообщалось, что команда Трампа предложила три сценария мирного урегулирования украинского конфликта. Они включают отказ Украины от стремления вступить в НАТО, а также территориальные уступки в пользу России.