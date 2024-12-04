Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

Reuters: Трампу предложили три мирных плана с территориальными уступками Украины

Команда избранного президента США Дональда Трампа предложила три сценария мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом со ссылкой на близкие к Трампу источники сообщает Reuters.

Один из собеседников агентства заявил, что свои планы представили спецпосланник по урегулированию на Украине отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и бывший глава нацразведки Ричард Гренелл. Отмечается, что каждая из этих стратегий предполагает территориальные уступки Украины.

Ранее сообщалось, что Киев, члены Евросоюза и некоторые американские законодатели выступят против предложений Трампа по урегулированию конфликта на Украине, поскольку возможный план не будет включать вступление Украины в НАТО.