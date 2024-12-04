ЕС и Киев выступят против мирного плана Трампа по Украине по одной причине

Reuters: Киев и члены ЕС выступят против мирного плана Трампа по Украине

Киев, члены Европейского союза (ЕС) и некоторые американские законодатели выступят против предложений избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, поскольку возможный план не будет включать вступление республики в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что мирные предложения Трампа «столкнутся с противодействием» со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который назвал членство Киева в Североатлантическом альянсе ключевым пунктом для перемирия с Россией.

Как отмечает агентство, в руководстве стран Евросоюза и Конгрессе США также будут чинить препятствия главе Белого дома, чтобы соглашение с Россией оказалось недостижимым и боевые действия продолжились. Таким образом у Трампа может оказаться меньше рычагов давления, чем он рассчитывал, чтобы «заставить Киев сесть за стол переговоров».

Ранее независимый кандидат, неожиданно победивший в первом туре президентских выборов в Румынии, Кэлин Джеорджеску заявил о поддержке Трампа в решениях, которые он будет принимать по Украине. По его словам, он сделает все, что сделает и Трамп в этом вопросе.