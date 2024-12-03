Джеорджеску заявил о поддержке Трампа в решениях по Украине

Независимый кандидат, неожиданно победивший в первом туре президентских выборов в Румынии, Кэлин Джеорджеску заявил о поддержке избранного американского лидера Дональда Трампа в решениях, которые он будет принимать по Украине. Об этом пишет журнал Politico.

«Все, что президент Трамп делает по этой теме, я тоже однозначно сделаю», — сказал претендент на пост главы государства.

Джеорджеску также добавил, что он поддержит инициативы Трампа не только в урегулировании вооруженных конфликтов, но и в ряде других аспектов. В частности, он указал, что придерживается «экономического национализма» 47-го президента США и будет поддерживать его меры в этой сфере.

Ранее Джеорджеску ответил на обвинения в связях с Россией. По его словам, распространение подобных слухов — это попытка дискредитировать его. Он подчеркнул, что его интересуют только культурные связи с Москвой, а приоритетом является защита национальных интересов румынского народа.